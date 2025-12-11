В ЛНР при обстреле села пострадал человек

При атаке были разбиты хозпостройки

ЛУГАНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате атаки дронов ВСУ в селе Мариновка в ЛНР. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Сразу два БПЛА ударили по частному подворью в селе Мариновка. <...> 56-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован", - сказано в сообщении.

По информации правительства, при обстреле были разбиты хозпостройки.