В ДНР из-за сброса боеприпаса с БПЛА пострадала женщина

Инцидент произошел в селе Новоукраинка

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранение в селе Новоукраинка в Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В населенном пункте Новоукраинка Великоновоселковского муниципального округа в результате сброса ВОП с БПЛА ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что сведения о последствиях обстрелов со стороны ВСУ продолжают поступать.