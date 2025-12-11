В ДНР из-за сброса боеприпаса с БПЛА пострадала женщина
20:29
ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранение в селе Новоукраинка в Донецкой Народной Республике в результате сброса взрывоопасного предмета (ВОП) с беспилотника Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
"Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В населенном пункте Новоукраинка Великоновоселковского муниципального округа в результате сброса ВОП с БПЛА ранена женщина 1957 года рождения", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что сведения о последствиях обстрелов со стороны ВСУ продолжают поступать.