В Твери обломки БПЛА упали на парковку ТЦ

Над территорией региона уничтожили три беспилотника

ТВЕРЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Обломки беспилотного летательного аппарата упали на парковку торгового центра "Тандем" в Твери, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Силами Минобороны над территорией региона уничтожены три БПЛА. Последствия ликвидации одного БПЛА продолжаем устранять в доме на улице Оснабрюкской. В результате падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" никто не пострадал", - цитирует пресс-служба врио губернатора Виталия Королева.

Отмечается, что силы и средства на месте. Объекты инфраструктуры функционируют штатно.