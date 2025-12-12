Белгородскую область атаковали почти 30 БПЛА ВСУ за сутки

По региону выпустили более 15 боеприпасов

БЕЛГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 30 беспилотников и выпустили более 15 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе город Грайворон, поселки Горьковский, Хотмыжск и Чапаевский, а также села Безымено, Гора-Подол, Дорогощь, Мощеное, Санково и Сподарюшино подверглись 2 обстрелам с применением 10 боеприпасов и атакованы 10 беспилотниками, один из которых подавлен. В селе Дорогощь в результате атаки FPV-дрона выбиты окна частного дома. В селе Санково дроном атакован легковой автомобиль - выбиты стекла и посечен кузов. Также у рядом стоящего домовладения посечен забор", - написали в оперштабе, добавив, что в результате детонации БПЛА повреждено остекление и забор частного дома.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили один FPV-дрон, последствий нет, по Волоконовскому округу - три беспилотника, повреждены грузовой автомобиль и три надворные постройки на территории частного дома.

Валуйский округ атакован с помощью четырех БПЛА, Борисовский округ - одного беспилотника, Краснояружский округ - четырех беспилотников, с которых сброшено восемь взрывных устройств, а также двух боеприпасов, Шебекинский округ - пяти FPV-дронов, последствий нет.