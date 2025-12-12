При обстреле Алешек погиб человек

Ранения получили еще двое

ГЕНИЧЕСК, 12 декабря. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, двое получили ранения в результате обстрелов ВСУ Алешек Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Вследствие обстрелов и беспилотных атак левобережья Херсонской области со стороны боевиков киевского режима погиб один мирный житель, два человека получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что погибший и пострадавшие были при обстреле Алешек.

По информации губернатора, пострадавшим оказана медицинская помощь. Он отметил, что в Каховке повреждены здание неработающего детского сада, многоквартирный дом и газораспределительный пункт, обошлось без пострадавших.

"В Таврийске повреждено несколько частных домов. Жители не пострадали. Также противник обстрелял Горностаевку, Малую Лепетиху, Новую Каховку, Новую Маячку и Старую Збурьевку", - добавил Сальдо.