ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по Каховскому округу Херсонской области
Редакция сайта ТАСС
16:02
ГЕНИЧЕСК, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку беспилотниками по территории Каховского муниципального округа Херсонской области, повреждены частный дом и микроавтобус. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.
"Очередной прилет. Массированная атака беспилотниками. Васильевка. Поврежден частный дом: выбиты окна, частично разрушена кровля, осыпался шифер, поврежден холодильник. Пострадавших нет. Пожилая женщина 83 лет сильно напугана, получила антишоковую терапию", - написал он в своем Telegram-канале.
Филипчук добавил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Каховке горел микроавтобус. "МЧС ликвидировали пожар. Пострадавших, погибших нет", - глава округа.