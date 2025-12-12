ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по Каховскому округу Херсонской области

Повреждены частный дом и микроавтобус

ГЕНИЧЕСК, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины совершили массированную атаку беспилотниками по территории Каховского муниципального округа Херсонской области, повреждены частный дом и микроавтобус. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

"Очередной прилет. Массированная атака беспилотниками. Васильевка. Поврежден частный дом: выбиты окна, частично разрушена кровля, осыпался шифер, поврежден холодильник. Пострадавших нет. Пожилая женщина 83 лет сильно напугана, получила антишоковую терапию", - написал он в своем Telegram-канале.

Филипчук добавил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Каховке горел микроавтобус. "МЧС ликвидировали пожар. Пострадавших, погибших нет", - глава округа.