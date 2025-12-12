ВСУ обстреляли храм и ранили священника в Красноармейске

Украинские военные нанесли удар по одному из куполов, рассказал телеведущий Владимир Соловьев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Священник получил ранение в результате удара ВСУ по храму архангела Михаила в Красноармейске. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев в репортаже на канале "Соловьев Live".

"Красноармейск. Раньше они его назвали Покровск. Самый центр. Храм Архистратига небесного воинства Михаила Архангела. Когда работали наши - не было ни одного прилета, ни одного снаряда. Но сегодня ночью украинские подонки нанесли удар по одному из куполов. Вот сейчас местные, святые люди, восстанавливают храм. Батюшка местный - просто красавец. Получил огнестрельное ранение, оно еще свежее, и так весь изрешечен, но храм не бросает. Настоящий мужчина", - рассказал Соловьев.

Об освобождении российскими войсками Красноармейска было объявлено 1 декабря.