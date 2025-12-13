Семья Усольцевых могла стать жертвой преступления

Эту версию проверяют, сообщил руководитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексей Еремин

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Семья Усольцевых, пропавшая в горной тайге в Красноярском крае, могла стать жертвой преступления. Такая версия также отрабатывается, сообщил ТАСС руководитель ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексей Еремин.

Читайте также

Не найдены. Как искали семью Усольцевых под Красноярском

"Приоритетной все-таки остается версия несчастного случая. Вероятнее всего, это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли. Остальные версии тоже отрабатываются <…> в том числе, что они стали жертвой преступления. Мы проверяем и эту версию", - сообщил Еремин.

По его словам, в рамках расследования уголовного дела о пропаже семьи проводится целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, сейчас активно допрашиваются свидетели.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе. В конце октября на месте поисков ухудшилась погода: выпал снег, был сильный ветер. Это осложнило поиски.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была найдена крупная сумма денег. Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выезжали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего.