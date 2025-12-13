ТАСС: в Одессе ТЦК избили побывавшего в плену экс-солдата ВСУ

Кроме того, его хотели мобилизовать, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Военнослужащий был взят в плен в Мариуполе и после обмена находился на реабилитации. Задержание проводили девять "людоловов" (так называют сотрудников ТЦК - прим. ТАСС). Они остановили бывшего старшего наводчика 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшего матроса Покидько Романа Николаевича (10.10.1998 г. р.), несмотря на предъявленные документы, силой затолкали его в бусик (микроавтобус - прим. ТАСС), избили и выбросили на ходу на проезжую часть", - сказал собеседник агентства.

В октябре похожий случай произошел в Харькове, где сотрудники ТЦК намеревались мобилизовать экс-солдата ВСУ после плена.

Согласно ст. 117 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Вернувшиеся из плена военные могут продолжить службу только по своему желанию.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.