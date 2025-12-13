Итоги расследования причин пожара в ЖК в Гонконге сообщат через девять месяцев

Независимый комитет официально приступит к работе в конце декабря

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Пахомов/ ТАСС

ГОНКОНГ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) учредили независимый комитет по расследованию причин и обстоятельств пожара в жилом комплексе, унесшего не менее 160 жизней. Как сообщает администрация (правительство) САР на официальном сайте, результаты расследования должны быть представлены общественности через девять месяцев.

Читайте также

Хронология 10 крупнейших по числу погибших пожаров с 2020 года

Независимый комитет, председателем которого назначен судья Дэвид Лок, "официально приступит к работе в конце декабря, с тем чтобы завершить свою работу в течение девяти месяцев", указывается в сообщении.

"Если независимый комитет сочтет целесообразным, он может опубликовать промежуточный доклад (промежуточные доклады) на разных этапах и давать рекомендации главе исполнительной власти. Все доклады и рекомендации, сделанные независимым комитетом, будут объявлены общественности (за исключением информации, которая может быть связана с судебным разбирательством)", - отмечается в тексте.

Ранее глава администрации Гонконга Джон Ли (Ли Цзячао) заявил, что главной задачей этого комитета будет проведение всеобъемлющего и углубленного расследования, а также пересмотр системы строительных работ в мегаполисе для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Пожар начался 26 ноября в комплексе из восьми жилых высотных домов Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там жили более 4 тыс. человек. Данных о пострадавших при пожаре в Гонконге гражданах России пока не поступало. Как ранее сообщила ТАСС пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге консул Екатерина Богучарская, российские дипломаты внимательно следят за развитием ситуации.

Этот пожар стал самым смертоносным пожаром в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. Самый смертоносный пожар в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года, он произошел на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и травмам у 69 человек.