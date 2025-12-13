Число жертв наводнений в Индонезии выросло до 1 тыс. человек

Еще 218 до сих пор числятся пропавшими без вести

© AP Photo/ Binsar Bakkara

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 1 000 человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, еще 218 до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

Ранее сообщалось, что количество жертв достигло 950.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщало, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжались в регионе с конца ноября. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.