Врио главы Тверской области поручил выяснить причины гибели детей при пожаре

Виталий Королев также распорядился усилить профилактическую работу

ТВЕРЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поручил детально разобраться в причинах гибели двоих малолетних детей при возгорании дома в Зубцовском округе. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"С семьей работают, такая задача поставлена и исполняется. Даю поручение детально разобраться в причинах произошедшего. Совместно с Главным управлением МЧС региона обеспечить постоянный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в домах, где проживают семьи, состоящие на социальном контроле", - приводит пресс-служба слова Королева.

По данным пресс-службы, врио губернатора также поручил усилить профилактическую работу. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, предварительно установлено, что причиной пожара послужил аварийный режим работы электрообогревателя типа "ветерок".

Ранее в пресс-службе следственного управления СК России по региону сообщили, что двое малолетних детей погибли в результате пожара в частном доме в населенном пункте Игнатово в Тверской области. По факту гибели организована доследственная проверка.