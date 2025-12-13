В Пензенской области в массовом ДТП пострадали шесть человек

Из них один ребенок

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. На трассе Р-208 в Пензенской области шесть человек, в том числе ребенок, пострадали в массовом ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"13 декабря на трассе Р-208 в районе села Загоскино в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 6 человек, из них 1 ребенок", - отметили в ведомстве.

Трое пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Еще троим помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

ДТП произошло в районе 271-го км на участке дороги Тамбов - Пенза. Столкнулись более 20 транспортных средств. Прокуратура начала проверку работы ответственных лиц за содержание автодороги Р-208 "Тамбов - Пенза". 13 декабря в Пензе прошел сильный снег.

ФКУ "Поволжуправтодор" сообщило о временном закрытии движения на участке трассы с 265-го по 278-й км для ликвидации последствий ДТП.