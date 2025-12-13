В Тверской области завели дело после гибели двух детей при пожаре

Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрообогревателя

ТВЕРЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели двоих детей при пожаре в жилом доме в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России по региону.

"По факту гибели детей Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрообогревателя.