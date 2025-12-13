В Астраханской области из-за ветра и мокрого снега нарушено электроснабжение

К ликвидации аварийных ситуаций привлечены 34 бригады филиала "Россети Юг" - "Астраханьэнерго", сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 500 специалистов задействованы в восстановлении нарушенного из-за мокрого снега и ветра электроснабжения в районах Астраханской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

"В регионе из-за ухудшения погодных условий происходят локальные отключения электроснабжения. Наиболее пострадали от стихии Трусовский район областного центра, а также Красноярский, Икрянинский, Енотаевский, Приволжский районы. Мокрый снег и сильный ветер приводят к многочисленным обрывам. В случае осложнения ситуации будут задействованы свыше 500 специалистов и 380 единиц техники", - написал он.

Губернатор региона уточнил, что введен особый режим работы. К ликвидации аварийных ситуаций привлечены 34 бригады филиала "Россети Юг" - "Астраханьэнерго".

Ранее сообщалось со ссылкой на энергокомпанию "Россети Юг", что специалисты восстанавливают нарушенное сильным ветром электроснабжение потребителей в отдельных районах Ростовской и Волгоградской областей.