В Пензенской области завели дело после столкновения поездов и разлива мазута

По версии следствия, были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

ПЕНЗА, 13 декабря. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту столкновения поездов со сходом с рельсов не менее 23 цистерн и разливом мазута. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"В Пензенской области по факту столкновения поездов [на железнодорожной станции Чаис] возбуждено уголовное дело <…> по 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта произошло столкновение грузового поезда с маневровым тепловозом, в результате опрокинулись локомотивы и не менее 23 цистерн. Кроме того, произошел разлив груза из части цистерн. "В результате происшествия причинен крупный ущерб, погибших нет", - отметили ведомстве.

Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Ранее в РЖД сообщили, что принимаются все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на станции Чаис. Площадь загрязнения, предварительно, оценивается в 750 кв. м. Было отмечено, что распространение мазута локализовано на прилегающем к насыпи участке.