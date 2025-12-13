Падение легкомоторного самолета в Подмосковье классифицировали как аварию

Расследованием и установкой причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием центрального МТУ Росавиации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолета возле аэродрома Новинки в Серпухове как аварию. Как сообщили в ведомстве, пилота и пассажира судна обнаружили с помощью вертолета, их передали медикам.

Ранее в оперативных службах сообщали ТАСС, что двухместный легкомоторный самолет упал во время взлета в Серпухове. В самолете было два человека, один из них пострадал.

"Их обнаружило поисково-спасательное ВС Росавиации - вертолет Ми-8 Вологодского авиапредприятия со спасателями Московской региональной поисково-спасательной базы (филиал подведомственного агентству ФКУ "Центральный АПСЦ") на борту. Спасатели Росавиации, пройдя значительное расстояние в условиях темноты, густого лесного массива и болотистой местности, используя носилки и ПС ВС агентства, в 21:03 мск передали пилота и пассажира - при поддержке МЧС России - медицинским работникам на посадочной площадке Новинки", - говорится в сообщении.

Росавиация классифицировала произошедшее как аварию, расследованием и установкой причин займется Межгосударственный авиационный комитет с участием центрального МТУ Росавиации.

Расследование инцидента будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ. В Росавиации подчеркнули, что главной целью стоит установление причин случившегося и недопущение аварии в будущем.