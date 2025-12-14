В Пензенской области без электричества остаются более 1,5 тыс. домов

Без подачи электричества остаются четыре социально значимых учреждения и две котельные

ПЕНЗА, 14 декабря. /ТАСС/. Число домов, оставшихся без энергоснабжения в Пензенской области, сократилось до 1,5 тыс. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Власти региона ранее сообщали, что утром 13 декабря из-за непогоды в 11 муниципалитетах области произошло отключение электроэнергии в более чем 23 тыс. домов, в которых проживают 61 тыс. человек. К полудню того же дня восстановили энергоснабжение в 20 тыс. домах, аварийные работы шли круглосуточно. К утру 14 декабря количество домов без электричества снизилось до 2,8 тыс.

"Удалось почти в два раза сократить число домов, не получающих электроэнергию: с 2 852 до 1 508, где живут более 3 600 человек. Также без подачи электричества остаются 4 социально значимых учреждения и 2 котельные, которые сейчас работают на бензогенераторах", - сообщил Мельниченко.

По словам губернатора, точечные отключения устраняют в Пензе, Кузнецке и еще пяти муниципалитетах. В регионе с 13 декабря действует режим повышенной готовности из-за непогоды, в том числе из-за сильного ветра.