ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область при помощи 24 БПЛА и 27 боеприпасов

В селе Ясные Зори из-за атаки дрона на частный дом ранен мужчина

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области при помощи 24 беспилотников и 27 боеприпасов за сутки, один человек пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Над Белгородским округом подавлен один FPV-дрон. Сегодня утром в селе Ясные Зори в результате атаки дрона на частный дом ранен мужчина. Пострадавший доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжелое", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС под прикрытием бойцов "БАРС-Белгорода" ликвидировали возгорание дома после детонации дрона.

В Грайворонском округе по городу Грайворон и еще шести населенным пунктам ВСУ произвели пять обстрелов, было выпущено 17 боеприпасов. Также округ атаковали семь беспилотников. В Грайвороне поврежден социальный объект.

В Краснояружском округе четыре населенных пункта подверглись двум обстрелам с применением 10 боеприпасов и атакам пяти беспилотников. Над Чернянским округом системой ПВО сбиты пять беспилотников самолетного типа. Над Красногвардейским и Старооскольским округами системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа.