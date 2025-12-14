Данных о россиянах среди погибших из-за стрельбы в Сиднее пока нет

Генеральное консульство РФ находится на связи с полицией штата

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты пока не располагают сведениями о российских гражданах, которые могли погибнуть или пострадать в результате стрельбы в Сиднее. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Сиднее.

"Мы находимся на связи с полицией штата [Новый Южный Уэльс]. В настоящее время они не располагают данными о том, что среди погибших во время стрельбы в Сиднее есть граждане России", - рассказали в диппредставительстве.

Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай. Согласно предварительной информации, погибли по меньшей мере 10 человек. Полиция задержала двух подозреваемых.