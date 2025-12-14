В Запорожской области при ударе ВСУ погиб мирный житель

Во время артобстрела украинских войск мужчина находился на своей придомовой территории

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Мужчина 1960 года рождения погиб в селе Каменское Запорожской области в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ села Каменское Васильевского муниципального округа погиб мужчина 1960 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий уточнил, что во время артобстрела украинских войск мужчина находился на своей придомовой территории.