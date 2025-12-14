9News: полиция арестовала третьего участника нападения в Сиднее

По данным телеканала, он сдался сам

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция арестовала третьего человека в связи со стрельбой в Сиднее. Об этом сообщил телеканал 9News.

По его данным, третий мужчина, предположительно участвовавший в нападении на людей на пляже Бондай, в результате чего 10 человек погибли и 16 пострадали, сдался сотрудникам правоохранительных органов и был арестован.

Ранее полиция штата Новый Южный Уэльс проинформировала о нейтрализации двух преступников. Один из них был застрелен, а другой ранен и взят под стражу. Огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай был открыт во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука.