В Сиднее из-за стрельбы пострадали 16 человек

В полиции уточнили, что все раненые госпитализированы

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате стрельбы на пляже Бондай в Сиднее возросло до 16. Эти данные, распространенные ранее местными СМИ, подтвердили ТАСС в службе скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.

В ведомстве уточнили, что все раненые госпитализированы, причем один из них доставлен в сиднейскую детскую больницу. "Всего к месту происшествия прибыли 26 карет скорой помощи и машины спасателей", - отметили в службе.

Жертвами атаки стали 10 человек. Преступники открыли огонь по людям во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Один нападавший застрелен, двое задержаны.