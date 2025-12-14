ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ABC: полиция обнаружила взрывное устройство на месте стрельбы в Сиднее

По предварительным данным, погибли девять человек
10:37

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс обнаружила на месте стрельбы на пляже Бондай в Сиднее подозрительный предмет, предположительно являющийся самодельным взрывным устройством, и работает над его обезвреживанием. Об этом сообщил телеканал ABC.

Преступники открыли огонь по людям во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Согласно предварительным данным, погибли по меньшей мере девять человек. Ранее речь шла о 10 жертвах. Один нападавший застрелен при задержании, второй ранен и госпитализирован в критическом состоянии. Также поступила информация об аресте третьего участника атаки. 

