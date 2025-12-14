ВСУ ударили по школе искусств в Сватове

Поврежден фасад здания

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА ударили по школе искусств в Сватове Луганской Народной Республики, поврежден фасад здания. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"Школа искусств в Сватово пострадала от удара дрона ВСУ. Вражеский БПЛА атаковал учреждение культуры полчаса назад. Поврежден фасад школы и остекление", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что пострадавших нет.