ВСУ ударили по школе искусств в Сватове
11:12
ЛУГАНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА ударили по школе искусств в Сватове Луганской Народной Республики, поврежден фасад здания. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
"Школа искусств в Сватово пострадала от удара дрона ВСУ. Вражеский БПЛА атаковал учреждение культуры полчаса назад. Поврежден фасад школы и остекление", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что пострадавших нет.