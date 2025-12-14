Полиция сочла, что число жертв атаки в Сиднее может быть больше

Официально подтверждена смерть 10 человек, включая нападавшего

Редакция сайта ТАСС

© George Chan/ Getty Images

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что число погибших в результате нападения на пляже Бондай в Сиднее может возрасти. Как сообщили в ведомстве, уже официально подтверждена смерть 10 человек, включая нападавшего.

Читайте также

Не менее девяти погибших на праздновании Хануки. Подробности стрельбы в Сиднее

В полиции заявили, что в районе инцидента проводится масштабная полицейская операция и "данные о числе жертв будут меняться по мере ее продолжения".

"На данный момент официально подтверждена смерть десяти человек, в том числе мужчины, который, предположительно, был одним из стрелявших. Второй предполагаемый преступник задержан и находится в критическом состоянии", - указали в полиции.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время "специалисты осматривают ряд подозрительных предметов, расположенных поблизости, и создана зона отчуждения". "Сообщений о каких-либо других происшествиях в Сиднее, связанных с этим инцидентом, не поступало", - уточнили стражи порядка.

Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Согласно предварительной информации, погибли по меньшей мере девять человек. Один из нападавших застрелен при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии.