Число погибших в результате стрельбы в Сиднее возросло до 12

Одного из нападавших ликвидировали при задержании

СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Число жертв нападения в Сиднее возросло до 12. Об этом сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс.

По его словам, в результате нападения на пляже Бондай в Сиднее "погибли 12 человек".

"Один из преступников также был убит, а еще один находится под стражей", - сказал Миннс в ходе пресс-конференции, отметив, что инцидент был "целенаправленным нападением на еврейскую общину" города.

Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Погибли 12 человек, 16, включая 2 полицейских, были ранены. Один из нападавших ликвидирован при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии.