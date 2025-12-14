Число погибших в результате стрельбы в Сиднее возросло до 12
Редакция сайта ТАСС
11:30
СИДНЕЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Число жертв нападения в Сиднее возросло до 12. Об этом сообщил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс.
Читайте также
Не менее девяти погибших на праздновании Хануки. Подробности стрельбы в Сиднее
По его словам, в результате нападения на пляже Бондай в Сиднее "погибли 12 человек".
"Один из преступников также был убит, а еще один находится под стражей", - сказал Миннс в ходе пресс-конференции, отметив, что инцидент был "целенаправленным нападением на еврейскую общину" города.
Неизвестные открыли огонь по людям в районе расположенного в Сиднее пляжа Бондай во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Погибли 12 человек, 16, включая 2 полицейских, были ранены. Один из нападавших ликвидирован при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии.