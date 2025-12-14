В Пензенской области после массового ДТП выявили нарушения в содержании дороги

Прокурор внес представления

Редакция сайта ТАСС

ПЕНЗА, 14 декабря. /ТАСС/. Нарушения в содержании участка дороги Р-208 Тамбов - Пенза выявила прокуратура Пензенской области после массового ДТП, которое произошло 13 декабря. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"[Прокуратурой] установлено, что организацией, ответственной за содержание указанного участка автодороги, на основании контракта, заключенного с ФКУ "Поволжуправтодор", является [общество] "Автодорога". Общество не обеспечило соблюдения требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения при содержании автодороги, допустило образование снежных валов, что послужило одной из причин дорожно-транспортных происшествий", - считают в прокуратуре.

Правоохранители также отметили, что учреждение "Поволжуправтодор" не обеспечило должный контроль за деятельностью исполнителя и не приняло своевременных мер по ограничению движения на данном дорожном участке. Прокурор внес представления руководителям этих организаций, говорится в сообщении. Также принимаются меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).

13 декабря Минздрав Пензенской области сообщил, что на трассе Р-208 в районе села Загоскино в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, в том числе ребенок. По данным надзорного ведомства, столкнулись более 20 транспортных средств.