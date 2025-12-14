На Кубани из-за обломков БПЛА загорелась территория рядом с Афипским НПЗ
КРАСНОДАР, 14 декабря. /ТАСС/. Газовая труба загорелась из-за упавших обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
"В Северском районе фрагменты беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ. <...> За территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что повреждений и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв. м, его ликвидировали.