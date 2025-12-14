В Белгородской области при атаке ВСУ на жилой дом пострадал ребенок

Девочку госпитализировали

БЕЛГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Пятилетняя девочка пострадала в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины на жилой дом в Волоконовском округе Белгородской области.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В хуторе Екатериновка Волоконовского округа беспилотник ВСУ на оптоволокне атаковал частный дом. Там проживала большая семья из тринадцати человек. Пострадал ребенок. Пятилетнюю девочку со множественными осколочными ранениями головы, рук и ног бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

В результате атаки дрона в доме начался пожар, его ликвидировал пожарный расчет. Повреждены крыша и остекление. Проживающую в доме семью разместили в пансионате.