В Запорожской области при атаке ВСУ пострадали три человека

Угроза повторного обстрела сохраняется

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ на село Благовещенка прифронтового Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Первый пострадавший поступил в Днепрорудненскую городскую больницу в тяжелом состоянии и позже был направлении в Мелитопольскую горбольницу. Второй мужчина получил множественные осколочные ранения конечностей и головы. Также в Днепрорудненскую больницу поступила женщина с осколочным ранение правой голени. По предварительным данным, все трое пострадали в результате атак украинских беспилотников 13 декабря", - сообщили ТАСС в администрации.

Там добавили, что угроза повторных атак сохраняется.