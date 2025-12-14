ВСУ атаковали дронами шесть муниципалитетов Белгородской области

При атаке пострадал человек

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, в районе города Шебекино пострадал мужчина. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе города Шебекино FPV-дрон атаковал КамАЗ. Мужчину с минно-взрывной травмой, а также осколочным ранением плеча бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено", - говорится в сообщении.

Еще один дрон сдетонировал на парковке, никто не пострадал. В хуторе Стадников FPV-дрон повредил автомобиль.

Территорию Белгородского округа атаковали четыре дрона, Валуйского округа - также четыре дрона, Волоконовского округа - три дрона, Грайворонского округа - два дрона. Повреждены автомобили, частные дома, коммерческие объекты.

"В селе Березовка Борисовского округа от атак FPV-дронов в двух частных домах выбиты окна, а также посечены забор, надворная постройка и автомобиль. Кроме того, в результате прилета снаряда повреждены остекление летней кухни и частного дома, стена хозпостройки", - сообщили в оперативном штабе.

В селе Грузское БПЛА ударил по машине, также от атак дронов повреждены социальный и коммерческий объекты. После обстрела села в многоквартирном доме загорелась квартира, пожар потушили. Повреждены линий газо- и электроснабжения.