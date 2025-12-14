В Глушковском районе Курской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Дрон атаковал автомобиль

КУРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль в Глушковском районе Курской области, ранена женщина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Атаки ВСУ не прекращаются. Сегодня вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Глушковском районе. В результате удара ранена женщина 1973 года рождения", - написал он.

По словам Хинштейна, раненой оказали первую помощь, в ближайшее время женщину доставят в Курскую областную больницу. "Наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить ее на ноги", - отметил губернатор.