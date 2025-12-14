В Пермском крае увеличили группировку сил и средств для поиска туристов

Спасатели привлекли 22 человека и 10 единиц техники

ПЕРМЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Спасатели увеличили группировку сил и средств для поиска пропавшей в горах туристической группы в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в управлении МЧС по региону.

По данным местных СМИ, 13 декабря группа туристов из Свердловской области направлялась на гору Ослянку на снегоходах, в ее составе было 13 человек. В тот же день они перестали выходить на связь. Спасатели для поисков первоначально привлекли 12 человек личного состава и 6 единиц техники.

"Производится наращивание группировки сил и средств РСЧС для проведения поисково-спасательных работ. В настоящее время к поискам туристической группы привлечены 22 человека и 10 единиц техники", - сообщили в управлении.

По данным спасателей, в ведомство поступила информация о том, что незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время в поселке Средняя Усьва. Прокуратура Пермского края в своем Telegram-канале сообщила, что контролирует установление обстоятельств, связанных с невыходом группы на точку сбора. Для проверки информации привлечены силы и средства от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.