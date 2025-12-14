Пушилин: в ДНР при ударе ВСУ погиб мирный житель

ДОНЕЦК, 14 декабря. /ТАСС/. Пожилой мужчина погиб в ДНР после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще два мирных жителя региона получили ранения в течение дня. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В поселке Шевченко Красноармейского муниципального округа в результате вооруженной атаки погиб мужчина 1967 года рождения, эвакуирован мужчина 1977 года рождения, получивший ранения средней степени тяжести. В селе Пески городского округа Донецк при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получила женщина 1993 года рождения", - написал он в Telegram-канале.

Пушилин уточнил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Глава ДНР также добавил, что с начала суток в Киевском и Буденновском районах Донецка при ударах ВСУ повреждены два жилых дома, магазин и пять легковых автомобилей.