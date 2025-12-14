В Костромской области ликвидировали пожар в ювелирной мастерской

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты потушили возгорание, возникшее в здании ювелирной мастерской в Костромской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Ликвидация: 01:45 15.12.2025", - говорится в сообщении.

Ранее 14 декабря в МЧС России сообщали о пожаре по адресу: поселок Красное-на-Волге, улица Окружная. Возгорание произошло в двухэтажном административном здании ювелирной мастерской на площади 1,2 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.