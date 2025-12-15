AP: в доме режиссера Райнера обнаружены два тела

По сведениям агентства, экстренные службы нашли тела пожилых мужчины и женщины, чей возраст соответствует возрасту постановщика и его жены

Роб Райнер © AP Photo/ Matt Sayles

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Тела двух умерших людей обнаружены в принадлежащем голливудскому режиссеру Робу Райнеру доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По сведениям агентства, экстренные службы обнаружили в доме тела пожилых мужчины и женщины, что соответствует возрасту Райнера и его жены Мишель.

Райнер снял порядка 30 картин, в том числе "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally, 1989), "Несколько хороших парней" (A Few Good Men, 1992), Американский президент (The American President, 1995), "Пока не сыграл в ящик" (Bucket List, 2007).