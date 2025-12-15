В Пермском крае запустят беспилотник для поиска пропавших туристов
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Запуск беспилотника для поиска пропавших в Пермском крае туристов будет осуществлен с вершины горы, куда его планируют забросить на снегоходах. Об этом ТАСС сообщил координатор регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Кирилл Челышев.
"В данный момент в штабе находится минимум пять экипажей МЧС, а также 17 снегоходов и один БПЛА с тепловизором. Запуск беспилотника будет осуществлен с вершины горы, куда его планируется забросить на снегоходах", - сказал он.
По его словам, из-за сильного ветра и снега невозможна работа авиации. Вылет запланирован на 16 декабря, сообщил Челышев.
"В штаб поиска необходимы бензин (92 и 95), пять литров двухтактного масла для снегоходов, а также вода и еда для участников поиска", - добавил он.