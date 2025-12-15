Поиски пропавших в Прикамье туристов осложняются тяжелыми условиями

К спасателям присоединились добровольцы на снегоходах

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Поиски пропавших в Пермском крае туристов осложняются условиями горной местности, снегопадом и минусовой температурой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Пермском крае продолжаются поиски группы туристов, не вернувшихся после прогулки на снегоходах в горах. Сегодня утром к спасателям присоединился 21 доброволец на снегоходах. Кроме того, к месту следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России. Поиски осложняются тяжелыми условиями: горная местность, снегопад и минусовая температура", - сообщили в управлении МЧС.

По данным ведомства, ночью поиск осуществлялся силами краевой и муниципальных служб спасения. Подножие горы Ослянка разбито на круговые сектора, на которых осуществляются поисково-спасательные работы. Группировка спасателей и волонтеров распределена по участкам. Продолжается наращивание сил и средств РСЧС, привлечены 22 человека и 10 единиц техники. Кроме того, по информации регионального поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", волонтеры на 24 снегоходах выехали к горе Ослянка для поиска пропавших туристов.