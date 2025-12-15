ФСБ показала видео задержания главы отдела закупок администрации в Ялте
06:51
ТАСС, 15 декабря. УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю показало задержания главы отдела закупок администрации города Ялты за мошенничество с муниципальным земельным участком. Мужчина потребовал более 300 тыс. рублей за оформление права собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, на одного из жителей Ялты.
На кадрах также показан конверт с деньгами, находившийся в машине подозреваемого.
Следственным отделом УФСБ в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).