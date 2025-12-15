ТАСС: число сбитых на подлете к Москве БПЛА с начала суток достигло 20

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

Всего после полуночи 15 декабря, согласно опубликованным Собяниным данным, сбито 20 беспилотников, летевших на столицу.