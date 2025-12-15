В Севастополе из-за аварии 12 СНТ и ТСН остаются без электричества

В район направят пять дизель-генераторных установок

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение 12 садоводческих товариществ и товариществ собственников недвижимости в районе Фиолент Севастополя приостановлено из-за аварии, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

14 ноября обрыв воздушной линии электроснабжения оставил без света 20 СНТ и ТСН в районе Фиолента.

"Произошел еще один порыв - повреждена кабельная линия между двумя ТП (трансформаторная подстанция - прим. ТАСС). На данный момент остаются без электроэнергии семь ТП", - написал он, добавив, что электроснабжение отсутствует в товариществах "Афганец", "Фортуна", "Атлантика", "Конус", "Планер", "Муссон", "Маяк-2", "Боевик", "Лукоморье", "Каравай", "Планер-2", "Чайка", а также в домах по Фиолентовскому шоссе 64, 66, 68, 73, 77, 85.

В район направят пять дизель-генераторных установок, которые будут находится там постоянно, чтобы в случае неисправностей в сетях трансформаторные подстанции были запитаны автономно.