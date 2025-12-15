ФСБ показала видео с задержанными за диверсии из-за шантажа спецслужб Украины

В ходе допросов обвиняемые рассказали, что под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели деньги на "безопасные счета"

ТАСС, 15 декабря. ФСБ показала видео допроса россиян, совершавших диверсии и теракты под угрозами со стороны спецслужб Украины.

На кадрах в ходе допросов обвиняемые рассказали, что под воздействием телефонных мошенников оформили кредиты и перевели деньги на "безопасные счета", после чего через Telegram с ними связались лжесотрудники российских правоохранительных органов и под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за финансирование Вооруженных сил Украины склонили к совершению противоправных действий якобы для проверки антитеррористической защищенности объектов.

В Центре общественных связей ФСБ России ранее сообщили, что 10 россиян задержали в Республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 281 (покушение на диверсию), ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205 (теракт) УК РФ, по которым им грозит до 20 лет лишения свободы.