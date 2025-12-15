В Уфе ликвидировали открытое горение в ТЦ

Для ликвидации возгорания применили тактическую вентиляцию

Редакция сайта ТАСС

УФА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали открытое горение в складском помещении на первом этаже торгового центра в Уфе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

"Огнеборцы ликвидировали открытое горение в складском помещении на бульваре Ибрагимова в Уфе. Были организованы два боевых участка: один на спасение и эвакуацию людей, второй - на тушение очага пожара на 1-м этаже пятиэтажного здания. Открытое горение ликвидировано на площади 30 кв. м, применялась тактическая вентиляция", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. На месте работают дознаватель МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в подвальном помещении, из здания эвакуировали более 20 человек, никто не пострадал.