Потерявшаяся на горе в Прикамье группа туристов могла разделиться

Замначальника ГУ МЧС по региону Денис Говоров отметил, что на горе сильный ветер и плохая видимость, из-за этого нельзя задействовать авиацию для поиска потерявшихся

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Группа из 13 туристов, потерявшаяся в районе горы Ослянка в Пермском крае, могла разделиться и сбиться с пути из-за плохой видимости. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС по региону Денис Говоров в эфире радио "Комсомольская правда" - Пермь.

"Группа достаточно подготовленная, и сообщество любителей снегоходов недоумевает, что с ними могло произойти. Скорее всего, группа разделилась и из-за плохой видимости сбилась с маршрута. Соответственно, будем увеличивать квадрат поиска", - отметил он.

По его словам, на горе сильный ветер и плохая видимость, из-за этого нельзя задействовать авиацию для поиска потерявшихся. "Группа из 13 человек, которая осталась на маршруте, хорошо экипирована и подготовлена. Будем надеяться, что они находятся в достаточно безопасных условиях и ждут помощи, потому что на самой горе находиться невозможно", - добавил Говоров.

Он пояснил, что двое туристов, отделившихся от группы, вечером 13 декабря вернулись в Екатеринбург. "Далее они начали созваниваться со своими товарищами, группа на связь не выходила, соответственно, они сразу вернулись и были организованы поиски", - уточнил замначальника ГУ МЧС по региону.