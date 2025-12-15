Собянин: система ПВО сбила еще один летевший на Москву БПЛА
08:11
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Система ПВО Минобороны РФ сбила еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Max мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
Всего после полуночи, согласно опубликованным Собяниным данным, сбит 21 беспилотник, летевший на столицу.