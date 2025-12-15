Панк-группу Pussy Riot признали экстремистcкой

Решение суда вступает в силу незамедлительно

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией панк-группу Pussy Riot по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы организации.

"Суд постановил исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить. Признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией", - сказал он. По его словам, решение вступает в силу незамедлительно.

"Решение будет обжаловано", - добавил Соловьев.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме по ходатайству Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось что Генеральная прокуратура требует признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией из-за акций в храме Христа Спасителя и на финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, а также за ряд других мероприятий с их участием.

15 сентября Басманный районный суд заочно приговорил участниц группы Pussy Riot, обвиняемых в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, к срокам от 8 до 13 лет колонии.