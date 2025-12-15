В Прикамье трое пострадавших в ДТП с автобусом остаются в больнице

В тяжелом состоянии находятся два человека, один - в крайне тяжелом

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. В Пермском крае трое пострадавших в ДТП с автобусом в Кунгурском округе остаются в больнице в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС рассказали в министерстве здравоохранения региона.

"На сегодняшний день три пациента продолжают лечение в условиях стационара, двое находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в Минздраве.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которые объединены в одно производство.