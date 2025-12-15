В Пермском крае завели дело после исчезновения группы туристов

В районе горы Ослянка пропали 13 человек

ПЕРМЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения группы из 13 туристов в районе горы Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения группы туристов следственным путем возбуждено уголовное дело", - отмечается в сообщении.

Следователи осмотрели базу отдыха, где находились туристы перед отправлением по маршруту. Кроме того, были допрошены близкие родственники и двое туристов, вернувшихся на базу. В ходе поисков обследуется маршрут, по которому, по предварительным данным, передвигалась группа, а также таежная местность, прилегающая к горе Ослянка площадью более 63 кв. км.