В Татарстане 11 пострадавших в ДТП остаются в больнице

Для оказания помощи привлечены специалисты Федерального центра медицины катастроф из Москвы

КАЗАНЬ, 15 декабря. /ТАСС/. В Татарстане 11 человек, пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Альметьевском районе, остаются в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского Минздрава.

"На сегодня в Альметьевской районной многопрофильной больнице находится 11 пострадавших в результате массового ДТП. Состояние различной степени - от удовлетворительного до тяжелого", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, три пациента находятся в отделении анестизиологии-реанимации, врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое. Два пациента были прооперированы. Для оказания помощи привлечены специалисты Федерального центра медицины катастроф из Москвы, которые проводят телемедицинские консультации. Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей.

Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что ДТП произошло возле села Кичучатово. По предварительной информации Госавтоинспекции региона, водитель автомобиля Niva не выбрал безопасную скорость и врезался на встречной полосе в грузовик Mercedes, после чего с фурой столкнулись автомобили Haval, Chevrolet и микроавтобус Ford. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, всего в результате ДТП погибли два человека, еще 14 пострадали.